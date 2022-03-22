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Камбосос: Ломаченко, я молюся за тебе й твою країну

Сьогодні 09:54 312 0
Камбосос: Ломаченко, я молюся за тебе й твою країну
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поважає рішення українця Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) відмовитися від спільного бою та залишитися в Україні.

Про це заявив сам боксер.

"Василь Ломаченко, я поважаю твоє рішення й повністю розумію його. Я молюся за тебе й твою країну.

Будь ласка, залишайся в безпеці. Як тільки я витру підлогу Девіном Хейні, ми проведемо цей бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе бог", - зазначив Камбосос.

Раніше стало відомо, що Хейні запропонували бій з Камбососом 5 червня в Австралії.

Нагадаємо, що Ломаченко вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

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