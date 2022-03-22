Камбосос: Ломаченко, я молюся за тебе й твою країну

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поважає рішення українця Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) відмовитися від спільного бою та залишитися в Україні.

Про це заявив сам боксер.

"Василь Ломаченко, я поважаю твоє рішення й повністю розумію його. Я молюся за тебе й твою країну.

Будь ласка, залишайся в безпеці. Як тільки я витру підлогу Девіном Хейні, ми проведемо цей бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе бог", - зазначив Камбосос.