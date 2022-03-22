Камбосос: Ломаченко, я молюся за тебе й твою країну

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поважає рішення українця Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) відмовитися від спільного бою та залишитися в Україні.
Про це заявив сам боксер.
"Василь Ломаченко, я поважаю твоє рішення й повністю розумію його. Я молюся за тебе й твою країну.
Будь ласка, залишайся в безпеці. Як тільки я витру підлогу Девіном Хейні, ми проведемо цей бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе бог", - зазначив Камбосос.
@VasylLomachenko I respect your decision and I totally understand and I pray for you and your country 🙏🏻🇺🇦 please stay safe and once i wipe the floor with Devin, we will make this fight between two real champions. God bless— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) March 21, 2022
Раніше стало відомо, що Хейні запропонували бій з Камбососом 5 червня в Австралії.
Нагадаємо, що Ломаченко вступив у тероборону Білгород-Дністровського.