Камбосос: Ломаченко, я молюся за тебе й твою країну

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поважає рішення українця Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) відмовитися від спільного бою та залишитися в Україні.

Про це заявив сам боксер.

@VasylLomachenko I respect your decision and I totally understand and I pray for you and your country 🙏🏻🇺🇦 please stay safe and once i wipe the floor with Devin, we will make this fight between two real champions. God bless