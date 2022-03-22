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Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні

Сьогодні 08:24 217 0
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) відмовився від поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Про це повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінджер.

Девіну Хейні запропонували бій з Камбососом 5 червня в Австралії. Пропозиція надійшла після того, як промоутер Лу Ді Белла повідомив, що українець Василь Ломаченко прийняв рішення залишитися в Україні на час війни. 

Раніше повідомлялося, що команда Ломаченка працює над дозволом покинути Україну для підготовки до можливого бою з Камбососом.

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