Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) відмовився від поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Про це повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінджер.

Девіну Хейні запропонували бій з Камбососом 5 червня в Австралії. Пропозиція надійшла після того, як промоутер Лу Ді Белла повідомив, що українець Василь Ломаченко прийняв рішення залишитися в Україні на час війни.

Devin Haney has been offered the undisputed lightweight title fight with George Kambosos on June 5 in Australia, sources tell ESPN. The offer comes after Lou DiBella told ESPN that Vasily Lomachenko has passed on the fight to remain in Ukraine during the war. Story coming