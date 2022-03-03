Усик та Ломаченко кажуть, що нас сюди не кликали, вони ж герої. Мені соромно за те, що ми прийшли в Україну - полонений

Російський військовий, якого взяли в полон, Дмитро Астахов, заявив, що виступи Олександра Усика та Василя Ломаченка змусили його соромитись за те, що він прийшов з війною в Україну.

"Коли я подивився виступ ваших професійних боксерів... На батьківщині я завжди любив за ними дивитися. Це Усик і Ломаченко. Це мої улюблені... Просто герої – реально. Це люди, які готові взяти зброю в руки. Вони говорять, що ми вас сюди не кликали. І мені стає реально стидно за те, що ми прийшли на територію Україну",– сказав російський полонений.