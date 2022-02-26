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Кличко: Ніч була складною, але російських військ у Києві немає

Сьогодні 09:51 117 0
Кличко: Ніч була складною, але російських військ у Києві немає
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Мер Києва та ексчемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко розповів про ситуацію в місті.

Відповідний пост з'явився у нього в Інстаграмі.

"Ніч була складною. Але російських військ у столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема, зі сторони Гостомеля, Житомира – там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілок. На 6.00 поранено 35 людей, в тому числі - 2 дітей. Військові, поліція, Нацгвардія, терборона, добробати захищають наше місто. Ми облаштовуємо блокпости в столиці, тому пересування містом буде обмеженим та складним".

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"Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт їздить у кількості, яка достатня для перевезення працівників критичної інфраструктури нашого міста. Працює метро, окрім Броварської лінії. Але станції доступні для укриття людей".

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"Як виглядають диверсійні групи – озброєні, у цивільній формі, говорять російською. Тому якщо бачите підозрілих людей – повідомляйте правоохоронців. Також будьте пильними, знищуйте мітки, які розставив ворог для наведення вогню. Буде складно, але ми повинні вистояти. З нами армія, тероборона, з нами – справедливість. Слава Україні", – сказав Кличко.

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Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

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