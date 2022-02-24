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Відбувається велика трагедія: Брати Клички опублікували спільне звернення щодо вторгнення Росії в Україну

Сьогодні 17:27 158 0
Брати Клички звернулися до мешканців Києва
Відбувається велика трагедія: Брати Клички опублікували спільне звернення щодо вторгнення Росії в Україну
#Віталій Кличко, #Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром записали відеозвернення щодо вторгнення Росії в Україну.

Важливо: Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли

Віталій Кличко звернувся до киян та українців. А Володимир Кличко – до міжнародних партнерів із закликом об’єднати зусилля для допомоги Україні в боротьбі з агресором.

"Дорогі українці! Дорогі кияни! Те, що зробила Росія, – це велика трагедія. Трагедія не тільки для України. Це трагедія для всієї Європи. Але переконаний в тому,  що ми вистоїмо. Вистоїмо і зможемо показати наші силу і дух. Хочу проінформувати вас. В Києві працюють усі підприємства критичної інфраструктури. Є подача тепла, електроенергії, води. Працює громадський транспорт. До речі, він зараз працює безкоштовно. Але я просив би ним користуватися виключно, коли є нагальна потреба. Будь ласка! Зараз залишайтеся вдома! Не панікуйте! Ми працюємо і зробимо все, щоб ситуація в Києві була під контролем. Ми на контакті з військовими, які зараз захищають наші міста, нашу країну. Ми повинні вистояти!" – наголосив Віталій Кличко.

Володимир Кличко підкреслив, що агресія, спрямована проти України, може перекинутися не тільки на Європу, а й на весь світ.

"Звертаюсь до міжнародних партнерів! У ці дні відбувається трагедія в Україні. В нашій державі. Ця трагедія і безглузда війна може захопити і ваші домівки. Може перекинутися не тільки на Європу, а й на весь світ. Спільними зусиллями необхідно зупинити цю агресію. Цю безглузду війну, в якій переможців не буде. Ми повинні бути єдиними проти російської агресії. Разом ми – сила! Підтримайте Україну", – наголосив Володимир Кличко.

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