Головне
Медаль України та тріумф Швеції: підсумки Олімпіади 2022 за 16 лютого
Сьогодні 16:32 1295 1
Блискучий стрибок Абраменка, що приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. ВІДЕО
Сьогодні 19:48 50
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 19:45 38250
Українську лижницю спіймали на допінгу
Сьогодні 17:35 1934 1
Ястремська сенсаційно перемогла Крейчикову на турнірі у Дубаї
Сьогодні 16:47 527
Абраменко став найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпійських іграх
Сьогодні 15:42 715
Абраменко: Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця
Сьогодні 15:33 408
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022
Сьогодні 14:16 8589 3
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 16 лютого
Сьогодні 13:59 3021
Шведські біатлоністки виграли естафету, збірна України фінішувала 7-ю
Сьогодні 10:59 3775 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

«Я давно готовий до чемпіонського великого бою». Берінчик розповів про повернення у кулачні бої та перспективи у боксі

Сьогодні 18:42 159 0
Український боксер взяв участь у YouTube-проекті на каналі Parimatch Ukraine.
«Я давно готовий до чемпіонського великого бою». Берінчик розповів про повернення у кулачні бої та перспективи у боксі
#Parimatch, #Берінчик, #Парі Матч

Джерело - Чемпіон.

Денис Берінчик, призер Олімпіади та чемпіон за версією WBO International, взяв участь у YouTube-проекті "10 запитань від Parimatch" на каналі Parimatch Ukraine. Поставити запитання боксерові була можливість у всіх підписників каналу та фанатів українського рубаки. Денис розповів, що завжди готовий до нових викликів і про те, що його мотивує через 23 роки в боксі.

Берінчик поділився, що порадив би собі в юності більше тренуватися, а бокс сформував у ньому характер:

"Найголовніше – підніматися, коли тебе збивають. Бокс вчить не залишатися на місці, а йти вперед. Головне, завжди робити висновки та не повторювати помилок".

Коли відбудеться бій Дениса Берінчика на голих кулаках, у чому проявляється для нього відповідальність і заради чого він готовий більше ніколи не займатися боксом. Відповіді на ці запитання можна дізнатися з інтерв'ю боксера на офіційному каналі Parimatch Ukraine на YouTube.

Раніше у проекті "10 запитань від Parimatch" вже взяли участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик, перший український олімпійський скелетоніст Владислав Гераскевич, чемпіон Bellator Ярослав Амосов та чемпіон світу з CS:GO Данило "Zeus" Тесленко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15774
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 7987
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 60656
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 119930
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 8589 3
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 38250
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38012
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12359
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 81230
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 112511
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 13083
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 21215