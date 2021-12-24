У Top Rank назвали трьох можливих суперників Ф’юрі

Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі планує провести поєдинки проти співвітчизників Ділліана Вайта, Ентоні Джошуа та українця Олександра Усика.

Про це заявив президент Top Rank Тодд Дюбеф.

"Я хотів би бачити Ф’юрі проти Джошуа, Усика та Вайта. Я думаю, що Ф'юрі обов'язково повинен зустрітися з Джошуа. До цього бою занадто великий інтерес, щоб він не відбувся через поразку одного чи обох.

Він повинен закріпити своє домінування, як він зробив це у реванші проти Енді Руїса. Джошуа мусить знову підняти свою кар'єру вгору та закрити поразку. Це важливо", - зазначив Дюбеф.