Команда чинного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усіка (19-0, 13 КО) веде переговори з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа про можливе проведення бою.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Поки що певних новин, які можна було б оголосити, їх немає. Ми працюємо і з Тайсоном Ф'юрі, і з Ентоні Джошуа. Дедлайн у нас до Нового рок.

Найімовірнішою подією стане те, що наступним суперником Ф'юрі буде Ділліан Вайт. Але однозначно ще сказати не можна.

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Реванш Усика та Джошуа? Знаєте, річ не в тому, чого хоче Джошуа. Річ у тому, як це буде насправді. Там багато умов, кожну з яких потрібно виконати. Дуже складна комбінація, але ми працюємо над тим, щоб вона стала реальною. Є ймовірність, що Усик може уникнути реваншу", - відзначив Красюк.