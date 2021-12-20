Історична перемога фаворитки сезону та французьке домінування: підсумки етапу КС в Ансі
Сьогодні 07:11 1174
NAVI переграли Gambit і виграли Blast World Final
Вчора 23:19 269
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
Вчора 21:38 807
Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму
Вчора 21:22 1400
Ліверпуль та Тоттенгем розписали мирову, асист Зінченка допоміг Манчестер Сіті розгромити Ньюкасл. Результати матчів 18 туру АПЛ
Вчора 20:25 694
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 15:08 7862 1
Берінчик влаштував у ринзі справжню рубку з Чанієвим, уболівальники в захваті від такого боксу
Вчора 14:27 1007
Українки провалили мас-старт на Кубку світу в Ансі
Вчора 14:24 670
Хміль та Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат світу
Вчора 14:19 392
Збірна України розгромила Азербайджан у контрольному матчі
Вчора 13:25 830
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Усик може уникнути реваншу з Джошуа - промоутер

Сьогодні 12:12 177 0
Олександр Красюк прокоментував наступного суперника Олександра Усика
Усик може уникнути реваншу з Джошуа - промоутер
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - xsport.uа.

Команда чинного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усіка (19-0, 13 КО) веде переговори з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа про можливе проведення бою.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Поки що певних новин, які можна було б оголосити, їх немає. Ми працюємо і з Тайсоном Ф'юрі, і з Ентоні Джошуа. Дедлайн у нас до Нового рок.

Найімовірнішою подією стане те, що наступним суперником Ф'юрі буде Ділліан Вайт. Але однозначно ще сказати не можна.

Актуально: Усик - четвертий у рейтингу P4P

Реванш Усика та Джошуа? Знаєте, річ не в тому, чого хоче Джошуа. Річ у тому, як це буде насправді. Там багато умов, кожну з яких потрібно виконати. Дуже складна комбінація, але ми працюємо над тим, щоб вона стала реальною. Є ймовірність, що Усик може уникнути реваншу", - відзначив Красюк.

Нагадаємо, Канело може побитися з Усиком.

Коментарі ()