Лопес: Проти Ломаченка бився з травмами. І зараз знову травма

Боксер легкої ваги Тео Лопес 27 листопада вийде на двобій проти Джорджа Камбососа з травмою.

Про це заявив сам американський боксер.

"Проти Ломаченка я бився з травмою. У мене були пошкодження кисті та травма ноги. І я бився з найкращим боксером світу на той момент.

І цього разу до бою з Камбососом я підходжу з травмою. Це нормально, якщо ти постійно викладаєшся. Потрібно подолати труднощі. Це відокремлює великого боксера від легендарного", - сказав Лопес.