Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко зможе перемогти усіх боксерів у легкій вазі.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес.

"Якщо бій з Ломаченком колись відбудеться, якщо його команда хоче цього, то вони мають піднятися в першу напівсередню вагу. Коли я бився з Ломаченком, то зробив вагу, але відчував себе надто легким. Люди зможуть побачити реванш лише, якщо він зустрінеться зі мною у першому напівсередньому дивізіоні", - заявив боксер.

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"Я побив його чесно. Так що якщо ви, хлопці, бажаєте битися зі мною, вам потрібно щось мені дати. Тому до зустрічі у першій напівсередній вазі. Я вірю, що Лома найкращий за всіх бійців у першій легкій вазі. Я також думаю, що він переможе всіх легковаговиків", - сказав Лопес.