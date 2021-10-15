Красюк: Майже кожен наш контракт включає пункт про реванш

Перемовини щодо реваншу Енді Джошуа та Олександра Усика уже ідуть повним ходом.

Про це сказав промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

"У п'ятницю ввечері або суботу вранці, стороною Джошуа було відправлено офіційне повідомлення в санкційні організації, що мають відношення до цього бою.

Важливо: Наступний бій Далакяна відбудеться в Києві

Це знаменувало початок процесу підготовки до реваншу. Також ми отримали письмове повідомлення, що Джошуа ініціює право, яке має за контрактом, щоб відбувся реванш.

З Едді Гірном ми домовилися в найближчі тижні зустрітися десь в Європі, можливо, в Парижі. Там у нас є хороший досвід переговорів. Будемо домовлятися.

Більшість умов, що відносяться до реваншу, ми узгодили під час підписання першого контракту. Тоді багато розмов було, чому так довго не підписували контракт, цей бій не відбудеться і так далі.

Дійсно, працювали дуже багато, працювали над кожним словом для того, щоб при організації реваншу і першого поєдинку, у нас була мінімальна кількість проблемних моментів. Ми йшли гладко, згідного того, як ми домовилися і зафіксували на папері.

Ми не страхувалися, а планували такий розвиток подій. Немає проблеми в тому, що майже кожен контракт, який ми підписуємо на бій з нашим боксером, включає пункт про реванш. Цьому пункту приділяється мінімальна увага.

Ми більш детально підійшли до цього, тому що ми це планували. Кілька сторінок контракту стосуються конкретно реваншу", - сказав Красюк.