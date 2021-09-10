Ф'юрі: В Усика немає шансів? Руїс теж був не найбільшим хлопцем у світі

Британець висловився про поєдинок Джошуа - Усик

Джерело - Fightnews.

Чемпіону за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа буде непросто в бою з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Мені належить провести набагато більш небезпечний бій, а Джошуа потрібно зосередитися на своєму поєдинку з Усиком. Це теж небезпечне протистояння. Ентоні знає, що його можуть побити, що він здатний впасти в нокаут від рук більш дрібного хлопця.

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Люди кажуть, що в Усика немає ніяких шансів, тому що він невеликий, але Енді Руїс теж не був найбільшим хлопцем у світі, проте нокаутував Джошуа. Їм потрібно сфокусуватися на власній кар'єрі і на хвилину забути про мене", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, у 2019-му році Джошуа сенсаційно поступився нокаутом Енді Руїсу, але потім взяв реванш і повернув свої титули.