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Джошуа: З Усиком треба не поспішати, притиснути до стінки і нокаутувати

Сьогодні 14:24 396 0
Британець готується до тривалого поєдинку
Джошуа: З Усиком треба не поспішати, притиснути до стінки і нокаутувати
#Усик, #Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа знає як перемогти Олександра Усика.

Про це заявив сам британець.

"100 відсотків, що Усик буде самим вертким моїм суперником. Рух означає, що ти ніколи не дозволяєш по собі влучити. Рух - це важливо.

Потрібна концентрація: коли ти хочеш вдарити, то фокусуєшся, а потім робиш рух. Потрібно переконатися, що твій мозок працює. Це може бути психологічно утомливо, тому я треную свій розум, щоб зберігати концентрацію протягом 12 раундів. Я також працюю над умінням завдавати чотири удари, а не тільки один.

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Потрібно сконцентруватися, не поспішати і притиснути його до стінки. Це бій для мозку. Знаючи, що тебе чекає і як з цим впоратися, ти або можеш бути агресивним і затиснути його в кут, викинувши все, що в тебе є, або не поспішати, бути розумним, а потім нокаутувати його", - сказав Джошуа.

Поєдинок Джошуа - Усик відбудеться в Лондоні 25 вересня. Бій буде на стадіоні Тоттенгема.

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