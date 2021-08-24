Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа знає як перемогти Олександра Усика.

Про це заявив сам британець.

"100 відсотків, що Усик буде самим вертким моїм суперником. Рух означає, що ти ніколи не дозволяєш по собі влучити. Рух - це важливо.

Потрібна концентрація: коли ти хочеш вдарити, то фокусуєшся, а потім робиш рух. Потрібно переконатися, що твій мозок працює. Це може бути психологічно утомливо, тому я треную свій розум, щоб зберігати концентрацію протягом 12 раундів. Я також працюю над умінням завдавати чотири удари, а не тільки один.