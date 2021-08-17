Конуелл уникнув бою, щоб прийняти більш вигідну пропозицію

Американський боксер Чарльз Конуелл (15-0, 11 КО) уникнув поєдинку проти українця Івана Голуба (20-1, 15 КО) в рамках шоу Ring City завдяки симуляції.

Про це повідомляє ESPN.

Проспект стверджує, що ідея належала його менеджеру Девіду Макуотеру (Split-T Management), який також співпрацює з абсолютним чемпіоном легкої ваги Теофімо Лопесом.

Макуотер запропонував боксеру подібну схему лише для того, щоб боксер зміг прийняти інше, вигідніше у фінансовому плані пропозицію про бій. За поєдинок з Голубом американець отримав би 40 тисяч доларів, але стрімінг Triller запропонував йому інший бій з окладом 80 тисяч.

Відзначимо, що зовсім недавно Іван Голуб став чемпіоном США за версією USBA.

Раніше, Атлас оцінив шанси Усика в бою з Джошуа.