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Атлас оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

Сьогодні 19:54 383 0
Спеціаліст поділився очікуваннями від титульного поєдинку
Атлас оцінив шанси Усика в бою з Джошуа
#Атлас, #Усик, #Джошуа

Джерело - THE FIGHT with Teddy Atlas.

У майбутньому поєдинку з Ентоні Джошуа український боксер Олександр Усик має всі шанси здобути перемогу завдяки своєму досвіду та хорошої підготовки.

Про це заявив авторитетний тренер Тедді Атлас.

"Усик знає, як перемагати, він дуже талановитий. Багато людей за межами нашого спорту не розуміють цього. Вони не розуміють, що я маю на увазі, коли кажу, що він знає, як перемагати. Але Усик це знає. Олександр завжди перемагав. Усик перемагав на Олімпіаді, у всіх боях в першій важкій вазі, він зібрав всі титули. у нього є подібний настрій, впевненість і віра.

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Крім того, у Усика хороші ноги. Він не такий великий, як всі говорять, але Холіфілд теж не був занадто маленьким. Коли він піднявся в суперважку вагу і постав перед великими хлопцями, він не був занадто дрібним. Так що це дуже цікавий бій, дуже-дуже цікавий", - сказав Атлас.

Нагадаємо, Усик і Джошуа проведуть бій 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.

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