 WBA відмовиться від тимчасових чемпіонів | Бокс | Champion.com.ua
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WBA відмовиться від тимчасових чемпіонів

Сьогодні 17:40 260 0
Боксери з проміжними титулами повинні будуть битися з володарями регулярних або повних чемпіонських поясів
WBA відмовиться від тимчасових чемпіонів
#WBA

Джерело - isport.ua.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) бажає реалізувати план зі скорочення кількості чемпіонських поясів.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Карлос Чавес, який очолює рейтинговий комітет організації, опублікував відкритий лист, в якому йдеться про те, що Всесвітня боксерська асоціація скоро позбудеться від всіх тимчасових чемпіонів.

Боксери з проміжними титулами повинні будуть битися з володарями регулярних або повних чемпіонських поясів. У разі відмови від участі в поєдинку учасники позбавляються своїх титулів. Представники WBA залишають за собою право розглядати кожен випадок індивідуально.

Тимчасові чемпіонські пояси WBA також мають, серед іншого, Робін Краснічі (легка вага), Кріс Юбенк-молодший (середня вага), Роландо Ромеро (легка вага) і Кріс Колберт (супер-напівлегка вага).

Варто відзначити, що титулом тимчасового чемпіона WBA в найлегшій вазі володіє панамський боксер Луїс Консепсьон. Ймовірно, він найближчим часом буде призначений суперником чемпіона в цій категорії українця Артема Далакян.

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