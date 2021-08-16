WBA відмовиться від тимчасових чемпіонів

Джерело - isport.ua.
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) бажає реалізувати план зі скорочення кількості чемпіонських поясів.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Карлос Чавес, який очолює рейтинговий комітет організації, опублікував відкритий лист, в якому йдеться про те, що Всесвітня боксерська асоціація скоро позбудеться від всіх тимчасових чемпіонів.
Боксери з проміжними титулами повинні будуть битися з володарями регулярних або повних чемпіонських поясів. У разі відмови від участі в поєдинку учасники позбавляються своїх титулів. Представники WBA залишають за собою право розглядати кожен випадок індивідуально.
Тимчасові чемпіонські пояси WBA також мають, серед іншого, Робін Краснічі (легка вага), Кріс Юбенк-молодший (середня вага), Роландо Ромеро (легка вага) і Кріс Колберт (супер-напівлегка вага).
Варто відзначити, що титулом тимчасового чемпіона WBA в найлегшій вазі володіє панамський боксер Луїс Консепсьон. Ймовірно, він найближчим часом буде призначений суперником чемпіона в цій категорії українця Артема Далакян.