WBA відмовиться від тимчасових чемпіонів

Боксери з проміжними титулами повинні будуть битися з володарями регулярних або повних чемпіонських поясів

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) бажає реалізувати план зі скорочення кількості чемпіонських поясів.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Карлос Чавес, який очолює рейтинговий комітет організації, опублікував відкритий лист, в якому йдеться про те, що Всесвітня боксерська асоціація скоро позбудеться від всіх тимчасових чемпіонів.

Боксери з проміжними титулами повинні будуть битися з володарями регулярних або повних чемпіонських поясів. У разі відмови від участі в поєдинку учасники позбавляються своїх титулів. Представники WBA залишають за собою право розглядати кожен випадок індивідуально.

Тимчасові чемпіонські пояси WBA також мають, серед іншого, Робін Краснічі (легка вага), Кріс Юбенк-молодший (середня вага), Роландо Ромеро (легка вага) і Кріс Колберт (супер-напівлегка вага).

Варто відзначити, що титулом тимчасового чемпіона WBA в найлегшій вазі володіє панамський боксер Луїс Консепсьон. Ймовірно, він найближчим часом буде призначений суперником чемпіона в цій категорії українця Артема Далакян.