Бокс | Champion.com.ua

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик виграв фінальний поєдинок серії WBSS у росіянина Мурата Гассієва та став володарем Кубку Мохаммеда Алі.

Увесь бій пройшов із величезною перевагою киянина, і як наслідок усі три судді віддали перемогу українцю: 120:108, 119-109, 119-109.

Очікуваної інтриги в бою не вийшло, українець просто декласував росіянина. Бій радше нагадував урок студенту-початківцю від професора.

Чи не єдиним шансом Гассієва був нокаутуючий удар, але Усик так і не дозволив росіянину вийти на зручну дистанцію.

Тож Олександр Усик - абсолютний чемпіон світу (WBC,WBO,IBF і WBA).

Нагадаємо, що Чемпіон провів для вас онлайн поєдинку.