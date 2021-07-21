Бокс | Champion.com.ua

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Усик виграв Кубок Мохаммеда Алі та став абсолютним чемпіоном світу: як це було. ВІДЕО

Сьогодні 13:27 15913 0
Усик виграв Кубок Мохаммеда Алі та став абсолютним чемпіоном світу: як це було. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик виграв фінальний поєдинок серії WBSS у росіянина Мурата Гассієва та став володарем Кубку Мохаммеда Алі.

Увесь бій пройшов із величезною перевагою киянина, і як наслідок усі три судді віддали перемогу українцю: 120:108, 119-109, 119-109.

Очікуваної інтриги в бою не вийшло, українець просто декласував росіянина. Бій радше нагадував урок студенту-початківцю від професора.

Чи не єдиним шансом Гассієва був нокаутуючий удар, але Усик так і не дозволив росіянину вийти на зручну дистанцію.

Тож Олександр Усик - абсолютний чемпіон світу (WBC,WBO,IBF і WBA). 

Нагадаємо, що Чемпіон провів для вас онлайн поєдинку.

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