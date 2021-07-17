 Гвоздик: Швидше за все, рішення завершити кар'єру остаточне | Бокс | Champion.com.ua
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Гвоздик: Швидше за все, рішення завершити кар'єру остаточне

Сьогодні 23:15 261 0
Гвоздик: Швидше за все, рішення завершити кар'єру остаточне
#Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик навряд чи повернеться до професійного боксу.

Про це українець розповів у ефірі MEGOGO.

"Останнє слово в кар'єрі хотілося б сказати не так. Але втрутилися зовнішні чинники, в першу чергу - ситуація з ковідом. Сказати, що це остаточне рішення, швидше за все, так, але жирну крапку я б ще не ставив", - заявив колишній боксер.

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"Всі говорять, що хотіли б повернення, але конкретних пропозицій ніхто не робив. Мій номер телефону все знають, можна поговорити. З боксом я не закінчував і, сподіваюся, ніколи не закінчу. Змагальний - так, звичайний - планую займатися цим все життя".

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"З приводу слів Боба Арума - це не більше, ніж слова. Я робив якісь спроби в соцмережах цю ситуацію пожвавити, але особисто зі мною ніхто не зв'язувався, далі розмов не пішло. Якщо зайде, я розгляну", - сказав Гвоздик.

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