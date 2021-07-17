Гвоздик: Швидше за все, рішення завершити кар'єру остаточне

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик навряд чи повернеться до професійного боксу.

Про це українець розповів у ефірі MEGOGO.

"Останнє слово в кар'єрі хотілося б сказати не так. Але втрутилися зовнішні чинники, в першу чергу - ситуація з ковідом. Сказати, що це остаточне рішення, швидше за все, так, але жирну крапку я б ще не ставив", - заявив колишній боксер.

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"Всі говорять, що хотіли б повернення, але конкретних пропозицій ніхто не робив. Мій номер телефону все знають, можна поговорити. З боксом я не закінчував і, сподіваюся, ніколи не закінчу. Змагальний - так, звичайний - планую займатися цим все життя".

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