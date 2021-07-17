Редкач зробив прогноз на бій Пакьяо - Спенс

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо перед боєм з володарем титулів WBA і IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом проводить важкі тренування, незважаючи на свій вік (42 роки).

Про це заявив український боксер Іван Редкач.

"Пакьяо - жива легенда. У нього з кожним днем ​​все більше мотивації. У бою з Спенсом я вибираю Менні, адже у нього більше досвіду. Еррол Спенс молодше, він не такий досвідчений, як Пакьяо.

У тренуваннях з Менні найважче впоратися з його ногами, швидкістю і вибуховою силою. Пакьяо однозначно один з кращих боксерів, з якими я перебував в рингу. Я допомагаю йому.

Мені вдалося подивитися багато Спенса як в любителях, так і в професіоналах. Еррол - хороший хлопець і сильний боєць. Свій останній бій він виграв тільки за рахунок джеба. Він начисто переміг в поєдинку з Денні Гарсією.

Не можу сказати, на якому рівні знаходиться Пакьяо. Зараз я бачу в ньому більше мотивації і голоду. Він швидше молодих бійців. Пакьяо 42 роки, але він дуже швидко бігає. У мене величезне бажання побачити, що станеться після його повернення. Менні - легенда, ікона боксу", - сказав Редкач.