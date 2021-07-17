Пітер Ф'юрі: Усик небезпечний для будь-якого суперважковаговика

Український боксер Олександр Усик заслужив своє місце в дивізіоні суперважковаговиків і становить небезпеку будь-якого суперника.

Про це заявив авторитетний тренер Пітер Ф'юрі.

"Усик дуже небезпечний. З ним не буде ніякої прогулянки. Не потрібно думати, що він хлопець з першої важкої ваги. Саша провів пару боїв в суперважкому дивізіоні, він пристосувався і набрав потрібну вагу. Усик - серйозний боксер, великий талант.

У нього досить мощі, щоб заслужити повагу Джошуа. Усик завдає точні удари, а будь-який боєць знає, що з такою вагою будь-який панчер може заподіяти шкоди, якщо правильно потрапить. Усик належить до суперважкого дивізіону і є серйозною загрозою.

Нас чекає серйозний поєдинок. Я повністю віддаю Джошуа належне за те, що він прийняв цей бій. Це буде битва навичок, адже не можна наражати себе на небезпеку. Я чекаю цього бою. Це відмінний поєдинок, гарне протистояння", - сказав Ф'юрі.