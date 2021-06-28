Джошуа: Усик - зупинка на моєму шляху до абсолютного чемпіонства

Британський суперваговик впевнений у перемозі над українцем

Джерело - Sky Sports.

Боксер Ентоні Джошуа вважає, що Олександр Усик не зупинить його на шляху до битви за всі титули суперважкої ваги.

Про це заявив сам боксер.

"Я не боюся Усика. У нього немає нічого такого, чого я раніше не бачив. Дві ноги, дві руки, мізки і хоробрість. Звичайно, він хороший боксер, але я працюю і вірю в себе". Ми очікували бій з Ф'юрі, але відбулася зміна суперника, і у нього зовсім інший стиль боксу. Буде ще одна зупинка на моєму шляху до абсолютного чемпіонства", - сказав Джошуа.

Раніше, промоутер назвав дату бою Джошуа - Усик.