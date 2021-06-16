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Вайлдер: Настав час відрубати Ф'юрі голову

Сьогодні 14:39 166 0
Американець запевняє, що готовий буде відповісти на будь-які дії Ф'юрі
Вайлдер: Настав час відрубати Ф'юрі голову
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Американець Деонтей Вайлдер зробив висновки після поразки від британця Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє заявив сам боксер.

"За весь цей час було сказано досить, тепер прийшов час відрубати Ф'юрі голову. Приходьте 24-го липня, і ви побачите кровопролиття. Купуйте квитки, і ми скоро побачимося.

Я збираюся продемонструвати все, над чим працював. Поки Ф'юрі намагався домовитися про інше бою, я байдуже до цього ставився, тому що знав, що правда за мною і йому нікуди бігти.

Я добре провів час зі своєю сім'єю, але при цьому, не переставав тренуватися. Так що я розвивався і прогресував. Щоб Тайсон не вжив під час нашого поєдинку, у мене на все буде відповідь. Я багато працюю і готовий до бою", - сказав Вайлдер.

Третій бій Ф'юрі - Вайлдер пройде 24 липня в Лас-Вегасі. Напередодні після пресконференції боксери влаштували майже шестихвилинну дуель поглядів.

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