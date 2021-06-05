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Брат Ф'юрі: Для Джошуа бій з Усиком занадто ризикований

Сьогодні 13:54 402 0
Британець не поспішає укладати угоду з українською командою
Брат Ф'юрі: Для Джошуа бій з Усиком занадто ризикований
#Усик, #Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - iFL TV.

Володар титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа може уникнути бою з обов'язковим претендентом по лінії WBO Олександром Усиком.

Про це заявив брат чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Томмі.

"Я не знаю, як вчинить Джошуа. Можливо, він не захоче проводити бій з Усиком. Я думаю, що це занадто великий ризик для нього. Він знає, які гроші уготовані йому з Тайсоном, і його команда не захоче йти на будь-який ризик. Вони зробили це перед боєм з Руїсом - і подивіться, що сталося. Вони не хочуть повторення цього ж.

Якщо Джошуа звільнить титул, це мене не здивує. Але якщо вони поб'ються, то це буде ще один відмінний поєдинок. Тому ми не знаємо, що тут можна сказати", - сказав Томмі Ф'юрі.

Відзначимо, що бій українця з британським чемпіоном може відбутися 21 або 28 серпня.

Нагадаємо, Усик заробить десятки мільйонів у разі виграшу над Джошуа.

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