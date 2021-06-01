 Усик заробить десятки мільйонів у разі виграшу над Джошуа, - Красюк | Бокс | Champion.com.ua
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Усик заробить десятки мільйонів у разі виграшу над Джошуа, - Красюк

Вчора 21:33 431 0
З 16 червня в Британії повинні дозволити на 100% заповнювати стадіони, за словами промоутера
Усик заробить десятки мільйонів у разі виграшу над Джошуа, - Красюк
#Усик, #Красюк, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) зможе заробити десятки мільйонів доларів у разі перемоги над володарем титулів WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Виходить новина. Гірн, з яким ми спілкуємося щотижня, пише: "Давай поговоримо. Можливо, у нас є потенційний бій". З цього починаються переговори. Ми починаємо розкидувати пасьянс - що, які доходи: pay-per-view, американське ТБ, квитки".

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"З 16 червня в Британії повинні дозволити на 100% заповнювати стадіони - буде так чи ні, не знаємо. Потім спонсори, мерчендайз, андеркард, виробництво (потрібно все красиво зняти), перельоти, ціла купа різних пунктів. Ми всі прикидаємо. Так званий open book - найпростіший варіант".

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"2-й варіант, коли інша сторона робить пропозицію. Якщо 3 мільйони - 21% прибутковий податок в Британії, по 3% кожної організації за право битися за їх пояс, потім тренувальний процес, адвокат (десятки тисяч доларів). Виходить кругленька сума, яка розподіляється між промоутером і боксером. В інших країнах промоутер забирає відсоток, у нас з Усиком не так, тому що ми перебуваємо в близьких відносинах - все рахуємо, розподіляємо, як домовилися. У підсумку десь половина йде в кишеню боксеру".

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- Про яку суму йдеться по поєдинку Джошуа - Усик?

"Мільйони доларів. Не десятки, десятки йдуть в разі перемоги Усика", - сказав Красюк

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