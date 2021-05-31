Малиновський проведе бій за титул WBO Intercontinental в напівлегкій вазі

Українець вийде на ринг проти суперника з Намібії

Непереможний український напівлегковаговик Олег Малиновський (27-0, 8 КО) дізнався ім'я суперника, з яким проведе бій за титул WBO Intercontinental.

Про це повідомляє isport.ua.

Суперником українця став представник Намібії Натаніель Какололо (11-1-1, 4 КО).

Поєдинок Малиновський - Какололо пройде 12 червня в Києві. Також в рамках цього вечора боксу свої зустрічі проведуть Владислав Сіренко, Ігор Шевадзуцкій, Інна Статкевич, брати Валентин та Богдан Штонди.

Останній бій Малиновського відбувся в березні. У цьому поєдинку українець нокаутував грузина Гіоргі Гачечиладзе.

Какололо в лютому переміг Тінаше Мвадзівана в поєдинку за вакантний титул Африканського боксерського союзу.