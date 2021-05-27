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Лопес пояснив, чому відмовився від реваншу з Ломаченком

Сьогодні 21:55 279 0
Американський чемпіон скористався нагодою образити українського боксера
Лопес пояснив, чому відмовився від реваншу з Ломаченком
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Helen Yee Sports.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес вважає, що український боксерВасиль Ломаченко нешанобливо поставився до нього перед першим боєм. 

Про це заявив сам американець.

"Річ у тому, що він дивився на мене звисока, не показав ніякої поваги. Якби він дав мені опцію реваншу або щось в цьому роді, то ми б влаштували бій. Але я побив його, причому зробив це в домінуючому стилі.

У Ломаченко немає серця, я забрав його у нього. Це дуже приємно. З ним сильно няньчилися, а він порівнював себе з Богом. Ніякої ти не Бог, а чортів дурень", - заявив Лопес.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес відбулася в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше Теофімо заявив, що Ломаченко хотів накласти на себе руки після бою.

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