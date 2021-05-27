Лопес: Чув, що Ломаченко хотів накласти на себе руки після нашого бою

Джерело - Helen Yee Sports.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес впевнений, що здобув заслужену перемогу над Василем Ломаченком.
Про це заявив сам боксер.
"Мені говорили, що Ломаченко хотів здатися і завершити кар'єру після цієї поразки. Він пішов у себе і пережив глибоку депресію.
Команда Ломи сказала йому, щоб він говорив про нічию. Їх можна зрозуміти, адже вони не хочуть, щоб Ломаченко відчував психологічний занепад сил. Я навіть чув, що він хотів накласти на себе руки. Так що нехай йде в дупу, я виграв той бій", - заявив Лопес.
Нагадаємо, бій між Ломаченком і Лопесом відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.
Раніше, Лопес-старший пояснив небажання сина битися з Ломаченком.