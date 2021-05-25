Ортіс заявив Джошуа: Усик занадто дрібний для тебе

Кубинець хоче замінити Усика в бою

Джерело - Boxing Scene.

Дворазовий претендент на титул суперважкої ваги Луїс Ортіс хотів би провести поєдинок проти чемпіона Ентоні Джошуа, якщо той відмовиться від обов'язкового захисту проти українця Олександра Усика.

Про це заявив сам кубинський боксер.

"У мене було бажання провести бій з Ділліаном Вайтом, але він відмовився, тому я відправився за переможцем бою Руїса і Арреоли, однак знову наткнувся на відмову. Руїс попросив для себе ще один поєдинок. Так як бій Джошуа і Ф'юрі зірваний, то я можу сказати, що мій поєдинок з Джошуа вийшов би вибуховим. Джошуа - я тут, і я готовий до поєдинку. Давайте ж зробимо це. Що стосується Усика, то залиште його в спокої, адже він занадто дрібний. Усик - крузер. Дай же мені шанс", - зазначив Ортіс.

Раніше повідомлялося, що WBO санкціонувала бій Усик - Джошуа. Команди боксерів ведуть переговори про дату проведення поєдинку.