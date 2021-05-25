Лопес: Здорово, що Ломаченко приймає такі виклики, як бій з Накатані

У бою між колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і Масайосі Накатані (19-1, 13 КО) фаворита складно назвати.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.

"У Ломаченка і Накатані є дещо спільне -вони обидва програвали мені. Так що це буде відмінне протистояння. Приємно бачити цих хлопців разом.

Здорово, що Ломаченко все ще приймає такі виклики. Накатани не слабкий супротивник, як і Ломаченко. Це буде відмінний поєдинок, і я бажаю цим хлопцям успіху", - зазначив Лопес.