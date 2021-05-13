Ф'юрі: Сондерс влаштував шоу в бою проти Альвареса

Джерело - TalkSPORT.
Виступ Біллі Джо Сондерса в поєдинку проти мексиканця Сауля Альвареса був гарним шоу.
Про це заявив володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.
"Сондерс влаштував гарне шоу в цьому поєдинку. Я вважаю, що він зробив все, що міг. Біллі добре боксував, але пропустив всього один потужний удар. Це бокс, тут таке буває.
Але в цій поразці немає нічого ганебного, він виклався по максимуму. Сондерс повернеться сильніше і завоює ще один титул", - сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, після бою британець переніс операцію в США, найближчим часом він має повернутися до Великої Британії.
Сондерс вже встиг заявити, що травма, отримана в бою проти Альвареса, не поставить хрест на його кар'єрі.