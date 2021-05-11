Сондерс зробив першу заяву після бою з Альваресом

Британець подякував уболівальникам за підтримку

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон у суперсередній вазі Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО) вдячний вболівальникам за підтримку під час бою з чемпіоном WBC, WBO і WBA в суперсередній вазі Саулом Альваресом (56-1-2, 38 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Дякую всім за підтримку. У мене була розбита очниця і зламана скула в трьох місцях. Операція була вчора, все пройшло успішно. Завжди є переможець і є той, хто програв. У мене не було відчуття, що я поступаюся Канело, але був спійманий хорошим ударом. Дякую всім, хто дивився цей бій. Я повернуся сильніше", - зазначив Сондерс.

Нагадаємо, Альварес переміг Сондерса технічним нокаутом.