Росіянин Олександр Повєткін до поєдинку проти британця Ділліана Вайта не зміг набрати потрібну форму.

Про це заявив відомий американський тренер Тедді Атлас.

"Після бою у мене виникло питання: наскільки госпіталізація через коронавірус кілька місяців тому вплинула на Повєткіна? Можливо, через це він не зміг набрати потрібну форму. Його тіло виглядало непогано, але і не добре.

Упевнений - на Повєткіна вплинуло те, що йому 41 рік. Він зі стартового удару гонга виглядав хитко. Не знаю, чи пропустив він удар у верхню частину голови, але здавалося, що він використовує чужі ноги. Виглядало так, що це не його ноги, ніби вони намагаються повернутися до справжнього власника", - заявив Атлас.