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Президент WBC: Повєткін не був готовий до Вайта через коронавірус

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Сулейман прокоментував поразку Повєткіна від Вайта
Президент WBC: Повєткін не був готовий до Вайта через коронавірус
#Вайт, #Повєткін

Джерело - Boxing Scene.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман хоче побачити третій бій суперважковаговиків Олександра Повєткіна та Ділліана Вайта.

Про це заявив сам Сулейман.

"Повєткін - справжній чемпіон з великою мужністю, однак я вважаю, що він не був готовий до реваншу з Уайтом, і це пов'язано з відновленням після хвороби коронавірусу.

Так, трилогія була б логічним рішенням у даній ситуації. Два нокауту і стільки нокдауну ... просто неймовірно", - сказав Сулейман.

Нагадаємо, Ділліан Вайт нокаутував Олександра Повєткіна в четвертому раунді.

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