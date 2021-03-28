Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман хоче побачити третій бій суперважковаговиків Олександра Повєткіна та Ділліана Вайта.

Про це заявив сам Сулейман.

"Повєткін - справжній чемпіон з великою мужністю, однак я вважаю, що він не був готовий до реваншу з Уайтом, і це пов'язано з відновленням після хвороби коронавірусу.

Так, трилогія була б логічним рішенням у даній ситуації. Два нокауту і стільки нокдауну ... просто неймовірно", - сказав Сулейман.