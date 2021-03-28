Промоутер Вайта розповів про плани боксера на майбутнє

Британський промоутер Едді Гірн тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі Ділліана Вайта (28-2, 18 КО) хоче, щоб боксер наступний бій провів вже влітку.

Про це заявив сам промоутер.

"Я хотів би, щоб Вайт провів наступний бій вже влітку, можливо, це станеться в Штатах.

Ми викликали Деонтея Вайлдера на бій вже дуже-дуже давно. Він навіть написав Уайту і повідомив, що ніколи з ним не буде битися. Але тепер його нокаутували, і він сам закликає до бою з Ділліаном. Я думаю, що це величезний стадіонний поєдинок", - сказав Гірн.