 Гірн: Вайлдер відмовлявся битися з Вайтом, але тепер він сам закликає до поєдинку | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Вайлдер відмовлявся битися з Вайтом, але тепер він сам закликає до поєдинку

Сьогодні 17:11 237 0
Промоутер Вайта розповів про плани боксера на майбутнє
Гірн: Вайлдер відмовлявся битися з Вайтом, але тепер він сам закликає до поєдинку
#Гірн, #Вайт

Джерело - SkySportsBoxing.

Британський промоутер Едді Гірн тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі Ділліана Вайта (28-2, 18 КО) хоче, щоб боксер наступний бій провів вже влітку.

Про це заявив сам промоутер.

"Я хотів би, щоб Вайт провів наступний бій вже влітку, можливо, це станеться в Штатах.

Ми викликали Деонтея Вайлдера на бій вже дуже-дуже давно. Він навіть написав Уайту і повідомив, що ніколи з ним не буде битися. Але тепер його нокаутували, і він сам закликає до бою з Ділліаном. Я думаю, що це величезний стадіонний поєдинок", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Ділліан Вайт нокаутував Олександра Повєткіна в четвертому раунді.

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