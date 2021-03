Вайт жорстоко нокаутував росіянина Повєткіна

Британець Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) нокаутував росіянина Алєксандра Повєткіна (36-3-1, 25 КО) в бою-реванші за титул WBC Interim (тимачасового чемпіона).

Увесь поєдинок пройшов за явної переваги претендетна, а в 4 раунді затяжна атака Вайта змусила росіянина опинитися на канвасі ринга.

𝐑 𝐄 𝐕 𝐄 𝐍 𝐆 𝐄



🐺 @DillianWhyte knocks out Povetkin in the fourth round! 💣 #PovetkinWhyte2 #RumbleOnTheRock pic.twitter.com/Uwr6yg8LGo