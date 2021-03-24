Бій між Денисом Берінчиком та Теофімо Лопесом можливий у разі, якщо українець буде офіційним претендентом на титул, а американець ще буде чемпіоном.

Про це заявив український суперважковаговик Олександр Усик.

"Не знаю, наскільки це відповідає перспектива. По правді, якщо Денису цікавий це бій з Теофімо, то Теофімо бій з Денисом нецікавий. Але якщо Денис буде офіційним претендентом на титул, а Теофімо ще буде чемпіоном, то вони побоксують.

Це бокс, у Дениса є всі шанси", - сказав Усик.