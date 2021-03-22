Ірландський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Артем Лобов відповів згодою українському боксеру Денис Берінчик, який після перемоги в чемпіонському бою з Хосе Санчесом, запропонував йому провести бій на голих кулаках.

Про це Лобов повідомив в сторіз своєї сторінки в Instagram.

"Давай. Знімай подушки з рук і влаштуємо справжній махач! Виклик прийнято!" - написав Лобов.

34-річний Лобов народився в Росії, але в 14 років переїхав до Аргентини, а через два роки перебрався до Ірландії, під прапором якої виступає. У UFC Лобов виступав з 2015 по 2019 роки, був спаринг-партнером знаменитого бійця Конора Мак-Грегора. Всього в змішаних єдиноборствах він провів 29 боїв, здобув 13 перемог при 15 поразках і одній нічиїй.

32-річний Беринчик на професійному рингу провів 15 боїв і здобув 15 перемог. Українець є інтерконтинентальним чемпіоном в легкій вазі за версією WBO (Всесвітня боксерська організація).

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