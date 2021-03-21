Берінчик викликав друга Мак-Грегора на бій навкулачки

Лобов - боєць змішаних бойових мистецтв, який виступав під егідою UFC

Джерело - Чемпіон.

32-річний український боксер Денис Берінчик (15–0, 9 КО) викликав Артема Лобова, друга Конора Мак-Грегора, на бій навкулачки.

21 березня у Броварах Денис захистив титул WBO International в легкій вазі, нокаутувавши чилійця Хосе Санчеса (18–2, 7 КО) вже у третьому раунді. Після бою Берінчик заявив:

"Хочу викликати Артема Лобова на поєдинок на голих кулаках. Артем, давай влаштуємо бійку! Я на Донбасі тільки й бився на кулаках".

Берінчик з'явився у футболці із зображенням Лобова, на якій було написано: "Артем, давай влаштуємо бійку".

Артем Лобов (13–15–1) - 34-річний ірландський боєць MMA російського походження, який виступав раніше під егідою UFC. Брав участь в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить з ірландським бійцем Конором Мак-Грегором.