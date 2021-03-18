Бій відбудеться 20 березня

Український боксер Віктор Плотніков 20 березня зустрінеться у Москві із росіянином Олександром Беспутіним.

Про це повідомляє boxrec.

Українець за три дні до бою замінив аргентинця Максиміліано Верона, який здав позитивний тест на коронавірус.

Відзначимо, що у січні 2020 року росіянин провалив допінг-тест, зроблений після переможного бою проти Раджаба Бутаєва у листопаді 2019 року. Бій визнали таким, що не відбувся, а Олександра Беспутіна позбавили титулу чемпіона світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

43-річний Віктор Плотінков програв свої останні 7 боїв. Загалом на його рахунку 33 перемоги та 10 поразок.