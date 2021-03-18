Джерело - espreso.tv.
Український боксер Віктор Плотніков 20 березня зустрінеться у Москві із росіянином Олександром Беспутіним.
Про це повідомляє boxrec.
Українець за три дні до бою замінив аргентинця Максиміліано Верона, який здав позитивний тест на коронавірус.
Відзначимо, що у січні 2020 року росіянин провалив допінг-тест, зроблений після переможного бою проти Раджаба Бутаєва у листопаді 2019 року. Бій визнали таким, що не відбувся, а Олександра Беспутіна позбавили титулу чемпіона світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг).
43-річний Віктор Плотінков програв свої останні 7 боїв. Загалом на його рахунку 33 перемоги та 10 поразок.