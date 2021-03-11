Вайт: У Повєткіна ніколи не було коронавірусу

Британець вважає, що його суперник придумав хвороба

Джерело - The Sun.

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт не вірить в те, що його суперник Олександр Повєткін перехворів на коронавірус.

Про це заявив сам боксер.

"У нього ніколи не було коронавиірусу, він просто хотів більше часу на тренування і підготовку. Після ковіду не можна так швидко вилікуватися і відновитися, а у нього прям чудо-відновлення.

Але це бокс, і я звик до подібних ігор і вивертів. Для того, хто перехворів коронавірусів, на фото Повєткін виглядає краще, ніж до хвороби. Сумніваюся, що людина після лікарняного ліжка буде так прекрасно виглядати.

На щастя, наш поєдинок відбудеться. Ми пережили кілька переносів, але тепер готові запалити", - зазначив Вайт.

Нагадаємо, бій Повєткін - Уайт мав відбутися ще в листопаді 2020 року, але росіянин захворів коронавірусів і поєдинок перенесли. Він повинен відбутися 27 березня 2021 року.

Раніше Ділліан Вайт заявив, що хоче знищити Повєткіна.