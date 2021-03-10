Вайт: Я хочу знищити Повєткіна

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт був розлючений перенесенням поєдинку проти Олександра Повєткіна.

Про це заявив сам боксер.

"Перенесення реваншу мене розлютили. Я налаштований знищити Повєткіна. Я не маю наміру проводити додатковий час з цим хлопцем або в цьому бою. Я просто спробую знищити його.

Подивимося, що трапиться під час поєдинку. Повєткін - небезпечний і дуже досвідчений хлопець. Він може внести певні корективи, тому потрібно проаналізувати його гру. Подивимося, наскільки він здатний змінитися на даному етапі своєї кар'єри", - сказав Вайт.