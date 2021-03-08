 Володимир Кличко увійшов до ТОП-10 боксерів з найбільшою кількістю титульних боїв | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи, Геращенко - друга
Вчора 20:35 5753
Володимир Кличко увійшов до ТОП-10 боксерів з найбільшою кількістю титульних боїв
Сьогодні 10:24 527
Гельзін двічі з матами намагався увірватися до кімнати арбітрів
Сьогодні 08:07 497
Зоря розгромила Львів у 17 турі УПЛ
Вчора 18:52 4423
Бо-старший виграв гонку переслідування в Нове-Место, Підручний - 9-й
Вчора 17:33 982
Динамо у більшості розгромило Минай у 17 турі УПЛ
Вчора 15:53 8019
Джима фінішувала 6-ою у персьюті на Кубку світу
Вчора 13:28 4408
Світоліна v Різатдінова взяли участь у батлі на українському телеканалі. Вийшло неймовірно!
Вчора 12:30 2280
Завацька перемогла болгарку у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї
Вчора 12:09 806
Ромеро: На поєдинку Ломаченко - Хейні всі заснуть
Вчора 11:39 7955 1
Блоги
All-Star 2021: Конкурс триочкових і прогнозована перемога Каррі
All-Star 2021: Конкурс триочкових і прогнозована перемога Каррі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:42 222
All-Star 2021: Саймонс став переможцем данк-контесту
All-Star 2021: Саймонс став переможцем данк-контесту Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:32 171
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:25 949
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина Андрій Твердохліб
Вчора 23:23 1296 2
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна Андрій Твердохліб
Вчора 21:45 1023
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі Андрій Твердохліб
Вчора 20:16 945
Відео дня. Золотий стрибок Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи
Відео дня. Золотий стрибок Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
Вчора 16:27 4030 1
Де Пена забив шедевральний гол у ворота Минаю
Де Пена забив шедевральний гол у ворота Минаю Андрій Твердохліб
Вчора 15:51 2681
Сидорчук забив гол-красень у ворта Минаю
Сидорчук забив гол-красень у ворта Минаю Андрій Твердохліб
Вчора 15:42 1491
У Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького
У Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 2352
Світоліна v Різатдінова взяли участь у батлі на українському телеканалі. Вийшло неймовірно!
Світоліна v Різатдінова взяли участь у батлі на українському телеканалі. Вийшло неймовірно! Андрій Твердохліб
Вчора 12:30 2276
Один довбой*б обігрує іншого...: казахстанський тенісист жорстко виматюкувався під час матчу
Один довбой*б обігрує іншого...: казахстанський тенісист жорстко виматюкувався під час матчу Андрій Твердохліб
Вчора 10:17 779
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук Андрій Твердохліб
Вчора 02:42 13652 2
Президент Олімпіка увірвався в прямий ефір та обматюкав суддю
Президент Олімпіка увірвався в прямий ефір та обматюкав суддю Valeriy Ruchka
06.03.2021 19:49 6424 3
Усик знявся у фільмі дружини Медведчука
Усик знявся у фільмі дружини Медведчука Valeriy Ruchka
06.03.2021 16:23 8502 6
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:10 Лижі Норвегія може подати апеляцію на рішення журі позбавити Клебо золотої нагороди 160
12:03 Пряма трансляція Інтер - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 26 туру Серії А. LIVE 85
11:55 Футбол Ліверпуль - Лейпциг: Де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 167
11:41 Футбол Фіорентина - Парма 3:3. Огляд матчу 139
11:24 Футбол Шевчук: Якби не було VAR, гол Олімпіка потрібно зараховувати 424
11:11 Футбол Наполі - Болонья 3:1. Огляд матчу 231
10:55 Теніс Рейтинг ATP. Джокович побив історичний рекорд Федерера 364
10:39 Футбол Денисов: Олімпік був викритий в грі на букмекерів, а ми його підтримували 610
10:24 Бокс Володимир Кличко увійшов до ТОП-10 боксерів з найбільшою кількістю титульних боїв 527
10:08 Баскетбол Адетокумбо визнаний MVP Матчу всіх зірок НБА 370
09:53 Теніс Рейтинг WTA: Снігур встановила новий рекорд 3764
09:42 Блог All-Star 2021: Конкурс триочкових і прогнозована перемога Каррі 223
09:39 Футбол Півзахисник збірної України захворів на коронавірус 830
09:32 Блог All-Star 2021: Саймонс став переможцем данк-контесту 173
09:25 Хокей Піттсбург розгромив Рейнджерс, Оттава здолала Калгарі. Результати матчів НХЛ 641
09:11 Футбол Ліверпуль - Фулгем 0:1. Огляд матчу 561
08:55 Баскетбол Команда Леброна виграла у команди Дюрента у Матчі всіх зірок 630
08:40 Футзал Україна - Хорватія 2:7. Огляд матчу 993
08:25 Футбол Обрано нового президента Барселони 1213
08:07 Футбол Гельзін двічі з матами намагався увірватися до кімнати арбітрів 497
07:22 Футбол Інгулець - Колос 0:0. Огляд матчу 956
03:25 Блог Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер 956
7 Березня 2021
23:54 Футбол Сельта вирвала перемогу в Уески, Сосьєдад переграв Леванте. Результати 26 туру Ла-Ліги 421
23:46 Футбол Наполі переграло Болонью у 26 турі Серії А 2153
23:37 Футбол Рома - Шахтар: онлайн-трансляція 2420

Володимир Кличко увійшов до ТОП-10 боксерів з найбільшою кількістю титульних боїв

Сьогодні 10:24 527 0
Видання The Ring склало рейтинг боксерів
Володимир Кличко увійшов до ТОП-10 боксерів з найбільшою кількістю титульних боїв
#Кличко

Джерело - Tribuna.com.

До рейтингу боксерів з найбільшою кількістю титульних поєдинків увійшов українець Володимир Кличко.

Про це повідомляє The Ring.

Кличко посів четверте місце. У нього 29 титульних поєдинків.

Очолив рейтинг Хуліо Сезар Чавес, у якого 37 боїв за пояса.

Рейтинг боксерів з найбільшою кількістю титульних боїв:

1 Хуліо Сезар Чавес (Мексика) - 37 чемпіонських боїв (31-4-2, 21 KO);

2. Бернард Хопкінс (США) - 36 (26-6-2, 13 KO);

3. Омар Нарваес (Аргентина) - 32 (28-3-1, 13 KO);

4-8. Володимир Кличко, (Україна) - 29 (25-4-0, 19 KO);

4-8. Марко Антоніо Баррера (Мексика) - 29 (25-4-0, 14 KO);

4-8. Оскар Де Ла Хойя (США) - 29 (24-5-0, 17 KO);

4-8. Вірджіл Хілл (США) - 29 (24-5-0, 7 KO);

9-10. Менні Пакьяо (Філіппіни) - 28 (22-4-2, 12 KO);

9-10. Абе Аттелл, (США) - 28 (21-3-4, 12 KO).

Нагадаємо, гарвардський університет включив курс Кличка до своєї навчальної програми.

Коментарі ()