Видання The Ring склало рейтинг боксерів

До рейтингу боксерів з найбільшою кількістю титульних поєдинків увійшов українець Володимир Кличко.

Про це повідомляє The Ring.

Кличко посів четверте місце. У нього 29 титульних поєдинків.

Очолив рейтинг Хуліо Сезар Чавес, у якого 37 боїв за пояса.

Рейтинг боксерів з найбільшою кількістю титульних боїв:

1 Хуліо Сезар Чавес (Мексика) - 37 чемпіонських боїв (31-4-2, 21 KO);

2. Бернард Хопкінс (США) - 36 (26-6-2, 13 KO);

3. Омар Нарваес (Аргентина) - 32 (28-3-1, 13 KO);

4-8. Володимир Кличко, (Україна) - 29 (25-4-0, 19 KO);

4-8. Марко Антоніо Баррера (Мексика) - 29 (25-4-0, 14 KO);

4-8. Оскар Де Ла Хойя (США) - 29 (24-5-0, 17 KO);

4-8. Вірджіл Хілл (США) - 29 (24-5-0, 7 KO);

9-10. Менні Пакьяо (Філіппіни) - 28 (22-4-2, 12 KO);

9-10. Абе Аттелл, (США) - 28 (21-3-4, 12 KO).

Нагадаємо, гарвардський університет включив курс Кличка до своєї навчальної програми.