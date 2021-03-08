Джерело - Tribuna.com.
До рейтингу боксерів з найбільшою кількістю титульних поєдинків увійшов українець Володимир Кличко.
Про це повідомляє The Ring.
Кличко посів четверте місце. У нього 29 титульних поєдинків.
Очолив рейтинг Хуліо Сезар Чавес, у якого 37 боїв за пояса.
Рейтинг боксерів з найбільшою кількістю титульних боїв:
1 Хуліо Сезар Чавес (Мексика) - 37 чемпіонських боїв (31-4-2, 21 KO);
2. Бернард Хопкінс (США) - 36 (26-6-2, 13 KO);
3. Омар Нарваес (Аргентина) - 32 (28-3-1, 13 KO);
4-8. Володимир Кличко, (Україна) - 29 (25-4-0, 19 KO);
4-8. Марко Антоніо Баррера (Мексика) - 29 (25-4-0, 14 KO);
4-8. Оскар Де Ла Хойя (США) - 29 (24-5-0, 17 KO);
4-8. Вірджіл Хілл (США) - 29 (24-5-0, 7 KO);
9-10. Менні Пакьяо (Філіппіни) - 28 (22-4-2, 12 KO);
9-10. Абе Аттелл, (США) - 28 (21-3-4, 12 KO).
Нагадаємо, гарвардський університет включив курс Кличка до своєї навчальної програми.