Менеджерка Дончича розповіла про ставлення Луки до ЛеБрона

Лара Бет Сігер, менеджерка Луки Дончича, розповіла про те, чи подобається її клієнту грати разом з легендарним ЛеБроном Джеймсом у Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це пише BasketNews.

"Лука обожнює грати з ЛеБроном і багато чому в нього навчився. Він має лише величезну повагу до Джеймса і вважає честю бути його одноклубником. Чемпіонати виграються, коли всі працюють разом", – заявила Сігер.

Нагадаємо, що у ЗМІ була інформація про те, що Джеймсу та Рівзу не подобається грати з Дончичем.

Раніше повідомлялося про погані відносини між Джеймсом та Лейкерс.