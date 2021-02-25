Гарвардський університет включив курс Кличка до своєї навчальної програми

Курс Управління викликами високо оцінений

Авторський курс легендарного українського боксера Володимира Кличка Управління викликами увійде до навчальної програми Гарвардської бізнес-школи.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Навчальний заклад буде використовувати методику кейсів українця у своїх програмах MBA та Executive Education, допомагаючи студентам обговорювати реальні приклади і проблеми бізнесу. За словами, професорів університету Бориса Гройсберг, Майкла Норріса і Карін-Ізабель Кнупа основна увага буде приділятися філософії управління викликами і факторів успіху, що полягає в зосередженості, спритності, координації і витривалості.

Раніше, поєдинки Кличків увійшли у ТОП-25 найкращих боїв в історії суперважкої ваги.