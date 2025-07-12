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Шведський вінгер переходить у Барселону – інсайдер

Андрій Мошкун — 12 липня 2025, 18:40
Шведський вінгер переходить у Барселону – інсайдер
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Каталонська Барселона поповнить склад правим вінгером Копенгагена Руні Барджі.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 19-річний гравець укладе контракт на чотири роки з Барселоною. Данський клуб отримає за трансфер Барджі два мільйони євро.

Офіційне представлення футболіста відбудеться найближчим часом.

Барджі – шведський футболіст кувейтського походження. В його активі 84 матчі та 15 голів за Копенгаген.

Також Барджі є гравцем молодіжної збірної Швеції.

Раніше Барселона відпустила молодого іспанця в Мальорку.

Барселона Копенгаген Руні Барджі

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