Шведський вінгер переходить у Барселону – інсайдер

Каталонська Барселона поповнить склад правим вінгером Копенгагена Руні Барджі.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 19-річний гравець укладе контракт на чотири роки з Барселоною. Данський клуб отримає за трансфер Барджі два мільйони євро.

Офіційне представлення футболіста відбудеться найближчим часом.

Барджі – шведський футболіст кувейтського походження. В його активі 84 матчі та 15 голів за Копенгаген.

Також Барджі є гравцем молодіжної збірної Швеції.

Раніше Барселона відпустила молодого іспанця в Мальорку.