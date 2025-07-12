Шведський вінгер переходить у Барселону – інсайдер
Каталонська Барселона поповнить склад правим вінгером Копенгагена Руні Барджі.
Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.
Повідомляється, що 19-річний гравець укладе контракт на чотири роки з Барселоною. Данський клуб отримає за трансфер Барджі два мільйони євро.
Офіційне представлення футболіста відбудеться найближчим часом.
Барджі – шведський футболіст кувейтського походження. В його активі 84 матчі та 15 голів за Копенгаген.
Також Барджі є гравцем молодіжної збірної Швеції.
Раніше Барселона відпустила молодого іспанця в Мальорку.