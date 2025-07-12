Тур де Франс. Мілан виграв восьмий етап

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем восьмого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 12 липня, гонщики подолали 171 км рівнинної дистанції з Сен-Мен-ле-Гран до Лаваля.

Маршрут 8 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

У фінішному спринті Мілан випередив нідерландця Воута Ван Арта з команди Visma Lease a Bike та австралійця Кейдена Гроувза з Alpecin Deceuninck.

Jonathan Milan claims his first Tour de France victory on Stage 8 👏 pic.twitter.com/o17Y5SExmR — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 12, 2025

Для Мілана це перша в кар’єрі перемога на етапах Тур де Франс і сумарно п’ята на Гран турах. Це перша італійська перемога на етапах Тур де Франс з 2019 року, коли Вінченцо Нібалі виграв гірський етап до Валь Торанс.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець учорашнього етапу, словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates.

Результати 8 етапу:

Загальний залік:

У неділю, 13 липня, на гонщиків очікує ще один рівнинний етап – 174 км із Шинона до Шатору.