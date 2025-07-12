Пропустили 10 голів: збірна України поступилася Німеччині на Євро-2025
Збірна України з мотоболу розгромно поступилася національній команді Німеччини в третій ігровий день чемпіонату Європи.
Гра завершилася з рахунком 1:10.
Німеччина – Україна 10:1
Голи: Макс Шмітт, Тіхатшек, Фронліх (дубль), Янніс Шмітт (гекстатрик) – Іван Таран
У першому турі "синьо-жовті" з рахунком 1:6 програли Нідерландам, а потім розгромно поступилися французам.
Після третього туру українці ідуть на останній сходинці в турнірній таблиці. 0 очок також має команда Литви. Завтра в матчі з литовцями і визначиться останній учасник півфіналу чемпіонату Європи.
Мотобол в Україні має свої традиції. Особливо популярним цей вид спорту є на Полтавщині.
Збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.
Останні 5 чемпіонатів Європи проходили без української збірної. У 2020 та 2021 роках подія не відбулася через COVID-19, а в 2022 та 2023 роках першість відмінили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.