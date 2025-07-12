Пропустили 10 голів: збірна України поступилася Німеччині на Євро-2025

Збірна України з мотоболу розгромно поступилася національній команді Німеччини в третій ігровий день чемпіонату Європи.

Гра завершилася з рахунком 1:10.

Мотобол – Євро-2025

11 липня, 3 тур

Німеччина – Україна 10:1

Голи: Макс Шмітт, Тіхатшек, Фронліх (дубль), Янніс Шмітт (гекстатрик) – Іван Таран

У першому турі "синьо-жовті" з рахунком 1:6 програли Нідерландам, а потім розгромно поступилися французам.

Після третього туру українці ідуть на останній сходинці в турнірній таблиці. 0 очок також має команда Литви. Завтра в матчі з литовцями і визначиться останній учасник півфіналу чемпіонату Європи.

Мотобол в Україні має свої традиції. Особливо популярним цей вид спорту є на Полтавщині.

Збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.

Останні 5 чемпіонатів Європи проходили без української збірної. У 2020 та 2021 роках подія не відбулася через COVID-19, а в 2022 та 2023 роках першість відмінили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.