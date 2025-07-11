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Джервонту Девіса заарештували у США

Олександр Булава — 11 липня 2025, 19:21
Джервонту Девіса заарештували у США
Джервонта Девіс
Getty Images

Чемпіона WBA у легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) заарештували у Флориді.

Про це повідомляє BoxingScene.

Поліція затримала боксера 03:35 у п'ятницю, 11 липня. Попереднє звинувачення "Побиття – домашнє насильство", розмір застави буде визначено пізніше.

Зазначимо, що у 2022 році Джервонту вже заарештовували за домашнє насильство. Щоправда, тоді його дівчина відмовилась від звинувачень.

Нагадаємо, Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш має відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі.

Джервонта Девіс

Джервонта Девіс

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