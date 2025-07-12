Цей варіант одразу сподобався: Романчук – про перехід у румунський клуб
Український центральний захисник Олександр Романчук пояснив перехід з Кривбасу у румунську Університатя.
Цитує гравця "Український футбол".
"Приблизно за два-три тижні до мого приїзду сюди агент зателефонував і повідомив, що є зацікавленість від клубу. Я сказав: добре, давай розглядати, слухати, що вони пропонують.
Цей варіант мені одразу сподобався. Я розумів, що це може бути хороший крок для мене. Почав аналізувати чемпіонат, команду, умови – зважував усі за і проти.
Але остаточне рішення тоді ще не ухвалив – очікував, можливо, з’являться інші варіанти. Але все ж я тут – і не шкодую.
До цього не дуже стежив за тамтешнім чемпіонатом, але загалом знав про КСУ Крайова. Пам’ятав, що українські клуби грали з ними в єврокубках. Також звертав увагу на Румунію, коли тут грав Коноплянка – дивився та розумів, що за чемпіонат, які команди в топі", – сказав Романчук.
Раніше повідомлялося, що Крайова виплатить Кривбасу трансферну компенсацію, оскільки захисник мав чинний контракт із криворіжцями до літа 2027 року.
Романчук перейшов у Кривбас з угорського Дебрецена влітку 2024-го. У минулому сезоні провів за команду 30 матчів, відзначившись одним голом. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 900 тисяч євро.
Крайова минулого сезону посіла третє місце у чемпіонаті Румунії та зіграє у Лізі конференцій.