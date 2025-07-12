Цей варіант одразу сподобався: Романчук – про перехід у румунський клуб

Український центральний захисник Олександр Романчук пояснив перехід з Кривбасу у румунську Університатя.

Цитує гравця "Український футбол".

"Приблизно за два-три тижні до мого приїзду сюди агент зателефонував і повідомив, що є зацікавленість від клубу. Я сказав: добре, давай розглядати, слухати, що вони пропонують.

Цей варіант мені одразу сподобався. Я розумів, що це може бути хороший крок для мене. Почав аналізувати чемпіонат, команду, умови – зважував усі за і проти.

Але остаточне рішення тоді ще не ухвалив – очікував, можливо, з’являться інші варіанти. Але все ж я тут – і не шкодую.

До цього не дуже стежив за тамтешнім чемпіонатом, але загалом знав про КСУ Крайова. Пам’ятав, що українські клуби грали з ними в єврокубках. Також звертав увагу на Румунію, коли тут грав Коноплянка – дивився та розумів, що за чемпіонат, які команди в топі", – сказав Романчук.