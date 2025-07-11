Нове класичне протистояння: у фіналі Вімблдону зіграють дві перші ракетки світу

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер вийшов у фінал Вімблдону, де зустрінеться з другим номером рейтингу АТР іспанцем Карлосом Алькарасом. Лідер світового табелю про ранги у півфіналі обіграв серба Новака Джоковича (6).

Зустріч тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:3, 6:4.

У третьому сеті Джокович спробував відновити інтригу, повівши 3:0, однаак у четвертому геймі Сіннер відіграв брейк-пойнт на своїй подачі, після чого повернув собі перевагу.

It's a maiden #Wimbledon final for Jannik Sinner 💥



The Italian defeats Novak Djokovic with a dazzling 6-3, 6-3, 6-4 victory to line up a Sunday afternoon meeting with Carlos Alcaraz 🤝



Just world No.1 doing world No.1 things 😅 pic.twitter.com/jObVzUdMqA — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

За поєдинок Сіннер 12 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 12 ейсів, не помилявся на подачі та зробив 1 брейк.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Півфінал, 11 липня

Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія) 6:3, 6:3, 6:4

Суперники провели десятий очний поєдинок, італієць переміг вшосте, причому вп'яте поспіль.

Сіннер вперше вийшов у фінал Вімблдону і побореться за свій 5 титул турнірів Grand Slam.

Нагадаємо, що трохи раніше Карлос Алькарас у півфіналі Вімблдону в чотирьох сетах здолав американця Тейлора Фрітца (5).