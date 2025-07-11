Нове класичне протистояння: у фіналі Вімблдону зіграють дві перші ракетки світу
Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер вийшов у фінал Вімблдону, де зустрінеться з другим номером рейтингу АТР іспанцем Карлосом Алькарасом. Лідер світового табелю про ранги у півфіналі обіграв серба Новака Джоковича (6).
Зустріч тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:3, 6:4.
У третьому сеті Джокович спробував відновити інтригу, повівши 3:0, однаак у четвертому геймі Сіннер відіграв брейк-пойнт на своїй подачі, після чого повернув собі перевагу.
За поєдинок Сіннер 12 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 12 ейсів, не помилявся на подачі та зробив 1 брейк.
Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія) 6:3, 6:3, 6:4
Суперники провели десятий очний поєдинок, італієць переміг вшосте, причому вп'яте поспіль.
Сіннер вперше вийшов у фінал Вімблдону і побореться за свій 5 титул турнірів Grand Slam.
Нагадаємо, що трохи раніше Карлос Алькарас у півфіналі Вімблдону в чотирьох сетах здолав американця Тейлора Фрітца (5).